Силы обороны готовятся к разным сценариям в ближайшие месяцы — Залужный 14 декабря, 23:58 Валерий Залужный (Фото:скриншот видео Валерия Залужного/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что защитники Украины готовятся к разным сценариям в следующие месяцы.

Как сообщается в Facebook Залужного, в среду, 14 декабря, он провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсуждали оружие и технику, в которых нуждается Украина.



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«Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы», — заявил главнокомандующий ВСУ.



Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что, несмотря на зимние холода, боевые действия в Украине вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 декабря рассказал, что на передовой защитникам Украины тяжело дается каждый метр, а страна-агрессор РФ уничтожает город за городом на Донбассе.