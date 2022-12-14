Силы обороны готовятся к разным сценариям в ближайшие месяцы — Залужный

14 декабря, 23:58
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Валерий Залужный (Фото:скриншот видео Валерия Залужного/Facebook)

Валерий Залужный (Фото:скриншот видео Валерия Залужного/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что защитники Украины готовятся к разным сценариям в следующие месяцы.

Как сообщается в Facebook Залужного, в среду, 14 декабря, он провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсуждали оружие и технику, в которых нуждается Украина.

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«Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы», — заявил главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0krtyMgHS8hiyq5tJTcwafExcZxjHb73K3AQ4wqY8YsWLzmQf4RaFNjt9X78BAhGsl

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что, несмотря на зимние холода, боевые действия в Украине вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 декабря рассказал, что на передовой защитникам Украины тяжело дается каждый метр, а страна-агрессор РФ уничтожает город за городом на Донбассе.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина-США Валерий Залужный Война России против Украины

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