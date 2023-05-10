Свитан спрогнозировал новые успехи ВСУ под Бахмутом в течение недели или полутора 10 мая, 19:17 Украинский военный стреляет из противотанкового гранатомета на линии фронта возле Бахмута, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV спрогнозировал новые успехи украинских военных под Бахмутом в течение недели или полутора.

Комментируя заявление главаря ЧВК Вагнера о том, что на южном фланге Бахмута российские кадровые военные убегают, Свитан заявил в эфире Radio NV, что в Бахмуте происходят наступательные действия украинских войск, которые в последнее время выполняли подразделения полка Азов с помощью военной техники.

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«Я думаю, будет развита эта наступательная инициатива наших войск. Они попытаются, конечно, как-то усилить этот фланг – левый фланг Бахмута. Но именно в этом месте россиянам практически невозможно отстаивать позиции», — сказал военный эксперт.

Он также отметил, что движение украинских войск в сторону Клещиевки и заход с юга в Бахмут отрежет юго-западную «клешню» оккупантов.

«Ну а россияне, уже в зависимости от задачи, либо убегут, либо погибнут. В течение определенного времени (думаю до недели, возможно, полутора) этот южный выступ российских войск под Бахмутом будет отсечен», — спрогнозировал Свитан.

10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сообщал, что оккупанты в Бахмуте больше не продвигаются, а украинские контратаки участились.

Дикий подчеркнул, что тактически в Бахмуте украинские военные "действительно очень сильно улучшили свое положение" и предположил, что "в течение недели это улучшение будет продолжаться".

«Они пытаются сдержать уже контрудары наши, но так же — не имея возможности многих перебросить с других участков. Там идет такая хорошая работа, в частности, в районе Часового Яра, в частности, в районе Клещиевки. Их отодвигают от так называемой "дороги жизни", которая обеспечивает наш гарнизон в остатках Бахмута. И так же их сдвигают в пригородах самого Бахмута. То есть, пока никто не трогает центральные кварталы, где закрепились «вагнеры»», — рассказал он.

Дикий также констатировал, что «слабым звеном» в Бахмуте стали «так называемые элитные десантные подразделения российской армии».

9 мая командир тактической группы Азов Андрей Билецкий сообщил, что украинские военные фактически полностью уничтожили 6-ю и 8-ю роты российской 72-й бригады во время наступательных действий под Бахмутом.

«Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск», - заявил Билецкий.

Также большие потери понес 3-й штурмовой отряд ЧВК Вагнера.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ это подтвердила.

По данным украинских военных, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 окупантов, 87 — находятся «на полпути к гибели» и еще пятеро противников взяли в плен.

