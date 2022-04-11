Уничтожено 92 оккупанта, вертолет и танк РФ. ВСУ атаковали российские войска на Востоке
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)
ВСУ атаковали войска РФ на Востоке и уничтожили 92 оккупанта, а также российский вертолет и танк. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.
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«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В частности, 11 апреля русские фашистские войска совершили одну атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе боев ВСУ уничтожили:
- личного состава — 92;
- танков — 1;
- БТР/БМП — 3;
- артиллерийских систем — 3;
- АТ — 24;
- вертолетов — 1;
- БПЛА — 3.
По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 19500 личного состава, 725 танков и 137 вертолетов.
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