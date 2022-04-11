Уничтожено 92 оккупанта, вертолет и танк РФ. ВСУ атаковали российские войска на Востоке 11 апреля, 21:43 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

ВСУ атаковали войска РФ на Востоке и уничтожили 92 оккупанта, а также российский вертолет и танк. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

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«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В частности, 11 апреля русские фашистские войска совершили одну атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе боев ВСУ уничтожили:

личного состава — 92;

танков — 1;

БТР/БМП — 3;

артиллерийских систем — 3;

АТ — 24;

вертолетов — 1;

БПЛА — 3.

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 19500 личного состава, 725 танков и 137 вертолетов.

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