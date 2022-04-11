Уничтожено 92 оккупанта, вертолет и танк РФ. ВСУ атаковали российские войска на Востоке

11 апреля, 21:43
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

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ВСУ атаковали войска РФ на Востоке и уничтожили 92 оккупанта, а также российский вертолет и танк. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

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«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В частности, 11 апреля русские фашистские войска совершили одну атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в ходе боев ВСУ уничтожили:

  • личного состава — 92;
  • танков — 1;
  • БТР/БМП — 3;
  • артиллерийских систем — 3;
  • АТ — 24;
  • вертолетов — 1;
  • БПЛА — 3.
https://www.facebook.com/otueast/posts/693580642067679

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 19500 личного состава, 725 танков и 137 вертолетов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Восток Украины Война в Украине

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