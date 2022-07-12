Впереди нас ждет трудный путь, за которым последует успех — Зеленский

12 июля, 23:28
Владимир Зеленский (Фото:Кадр из видео канала Владимир Зеленский/YouTube)

Владимир Зеленский (Фото:Кадр из видео канала Владимир Зеленский/YouTube)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне против РФ страну ждет «тяжелый путь», за которым государство будет ждать успех.

«Впереди — действительно трудный путь. К сожалению, иначе невозможно, когда защищаешь свой дом от террористического нашествия. Но понятно и то, что впереди успех нашего государства», — заявил президент.

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Зеленский заверил, что Украина победит и сможет восстановиться после боевых действий, так как для этого «ежедневно искренне работают миллионы людей».

«И вы знаете, я почему-то очень редко благодарил обычных людей, работающих в Украине. Которые, несмотря ни на что, остаются здесь. Которые каждый день делают свое дело. С верой в Украину, с верой в победу. Сейчас хочу всех вас поблагодарить. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы у Украины есть», — заявил президент.

https://www.youtube.com/watch?v=4mqS1Fw5Y9Q
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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