Впереди нас ждет трудный путь, за которым последует успех — Зеленский 12 июля, 23:28 Владимир Зеленский (Фото:Кадр из видео канала Владимир Зеленский/YouTube)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне против РФ страну ждет «тяжелый путь», за которым государство будет ждать успех.



«Впереди — действительно трудный путь. К сожалению, иначе невозможно, когда защищаешь свой дом от террористического нашествия. Но понятно и то, что впереди успех нашего государства», — заявил президент.

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Зеленский заверил, что Украина победит и сможет восстановиться после боевых действий, так как для этого «ежедневно искренне работают миллионы людей».

«И вы знаете, я почему-то очень редко благодарил обычных людей, работающих в Украине. Которые, несмотря ни на что, остаются здесь. Которые каждый день делают свое дело. С верой в Украину, с верой в победу. Сейчас хочу всех вас поблагодарить. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы у Украины есть», — заявил президент.

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