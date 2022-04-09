Воздушные Силы уничтожили еще три цели оккупантов и сбили современный российский беспилотник

9 апреля, 01:12
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Российский беспилотник Орлан-30, который 8 апреля приземлили украинские защитники (Фото:24 ОМБр імені короля Данила / Facebook)

Российский беспилотник Орлан-30, который 8 апреля приземлили украинские защитники (Фото:24 ОМБр імені короля Данила / Facebook)

В пятницу, 8 апреля, Воздушные Силы ВСУ уничтожили крылатую ракету, беспилотник и вертолет российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

7 апреля был сбит новый ударный беспилотник оккупантов Орион.

«8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация из операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов», — сказано в сообщении.

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Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить урон оккупантам.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/1612005085826038/

Ранее 8 апреля 24 ОМБр имени короля Данила сообщила, что украинские защитники приземлили российский беспилотник Орлан-30.

https://www.facebook.com/24th.brigade/posts/2086975018137949

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 150 самолетов, 135 вертолетов, 112 беспилотников и так далее. Потери оккупантов достигли размеров некоторых армий мира.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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