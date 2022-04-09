Воздушные Силы уничтожили еще три цели оккупантов и сбили современный российский беспилотник
Российский беспилотник Орлан-30, который 8 апреля приземлили украинские защитники (Фото:24 ОМБр імені короля Данила / Facebook)
В пятницу, 8 апреля, Воздушные Силы ВСУ уничтожили крылатую ракету, беспилотник и вертолет российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
7 апреля был сбит новый ударный беспилотник оккупантов Орион.
«8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация из операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов», — сказано в сообщении.
Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить урон оккупантам.
Ранее 8 апреля 24 ОМБр имени короля Данила сообщила, что украинские защитники приземлили российский беспилотник Орлан-30.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 150 самолетов, 135 вертолетов, 112 беспилотников и так далее. Потери оккупантов достигли размеров некоторых армий мира.
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