Воздушные силы Украины уничтожили 20 единиц техники и истребитель оккупантов

19 мая, 02:00
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Работа ПВО Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Работа ПВО Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что за сутки, 18 мая, были уничтожены 20 единиц техники оккупантов и истребитель Су-34.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Также были уничтожены боеприпасы и живая сила оккупантов.

«18 мая ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага. Подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожена крылатая ракета, а на Харьковщине — истребитель-бомбардировщик Су-34», — сообщили в командовании.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=1340533433101870
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17 мая сообщалось, что ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=18kBggsxiT4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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