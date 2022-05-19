Воздушные силы Украины уничтожили 20 единиц техники и истребитель оккупантов 19 мая, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Работа ПВО Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что за сутки, 18 мая, были уничтожены 20 единиц техники оккупантов и истребитель Су-34.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Также были уничтожены боеприпасы и живая сила оккупантов.

«18 мая ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага. Подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожена крылатая ракета, а на Харьковщине — истребитель-бомбардировщик Су-34», — сообщили в командовании.

Видео дня

17 мая сообщалось, что ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.