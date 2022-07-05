Атака на Сумскую область: оккупанты выпустили две ракеты по Шостке — мэр 5 июля, 08:48 Утром 5 июля Россия атаковала Украину ракетами (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Во вторник, 5 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по Шостке Сумской области.

Об этом сообщил мэр города Николай Нога в Facebook.

«Около 4 часов утра нашу громаду рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению убытков», — отметил он.

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Накануне российские оккупанты обстреляли Сумскую область минометами и выпустили несколько ракет. В результате атаки шесть человек получили ранения.

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