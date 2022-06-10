Войска РФ находятся в десяти населенных пунктах Беларуси — Минобороны Украины
Часть российских войск разместилась на территории Беларуси (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские войска разместили на территории десяти населенных пунктов Беларуси.
Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
«О российских войсках сразу скажу: они там есть. Я не скажу вам точное количество, но дислоцируются российские подразделения. Около десяти населенных пунктов, где военнослужащие армии России есть. Кроме того, мы знаем об оперативно-тактических ракетных комплексах Искандер, которые также развернуты на территории Беларуси, и это несет угрозу продолжения нанесения ракетных ударов по нашей территории», — сказал он в эфире национального телемарафона.
По словам представителя Минобороны, белорусские военные в течение последних нескольких недель якобы прикрывают участок белорусско-украинской границы, но это исключительно демонстрационные действия.
«Возможное нападение Украины на территорию Беларуси звучит еще смешнее, чем возможное нападение на территорию России. Это больше демонстрационные действия, в том числе со стороны подразделений российской армии. И основная цель — это оттянуть наши силы, не допустить их опрокидывание на другие направления», — резюмировал Мотузяник.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.
По данным Генштаба, войска РФ разместили на территории Беларуси у границы с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.
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