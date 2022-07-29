Войска РФ нанесли удар по Славянску: в центре города повреждено много жилых многоэтажек
Оккупанты обстреливают города Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.
По его словам, вероятно, был нанесен ракетный удар. Повреждено много жилых многоэтажек в центре города.
Также снаряды попали в частные дома в микрорайоне Северный.
Один человек ранен.
В результате вражеской атаки город частично обесточен.
После почти полного захвата Луганской области российские оккупанты активизировали обстрелы городов Донецкой области. Славянск называют одной из целей войск РФ.
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