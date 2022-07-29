Войска РФ нанесли удар по Славянску: в центре города повреждено много жилых многоэтажек 29 июля, 09:29 Оккупанты обстреливают города Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.

По его словам, вероятно, был нанесен ракетный удар. Повреждено много жилых многоэтажек в центре города.

Также снаряды попали в частные дома в микрорайоне Северный.

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Один человек ранен.

В результате вражеской атаки город частично обесточен.

После почти полного захвата Луганской области российские оккупанты активизировали обстрелы городов Донецкой области. Славянск называют одной из целей войск РФ.



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