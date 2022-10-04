Войска РФ ударили по Никополю из Градов: повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, город остался без воды 4 октября, 08:37 В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 4 октября, войска РФ атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, больше всего пострадал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Российские оккупанты выпустили по городу около 30 снарядов из российских Градов и тяжелой артиллерии. В результате атак ранения получили четверо мужчин 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в находятся в больнице.

Видео дня

Снаряды войск РФ повредили более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры.

В Никополе также повреждены электросети насосной станции водоканала, город остался без воды. Более 7 000 никопольчан — без света. Работы по восстановлению линий продолжаются.

Резниченко добавил, что в результате вражеских обстрелов пострадали также школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах масштабы разрушений выясняются. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Покровской громаде из-за атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные потушили огонь.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, по Никополю бьют практически ежедневно. Страдают также и другие районы.

2 октября в Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе, который попал в здание местного лицея в центре города. В результате было разрушено два этажа, произошел пожар.