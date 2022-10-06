Ситуация в Днепропетровской области: под огнем оккупантов оказались три громады, в Никополе повреждены десять домов
В Никополе за ночь повреждены десять частных домов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на четверг, 6 октября, войска РФ атаковали три громады Днепропетровской области — Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По Никопольскому району всю ночь били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
В Никополе в результате атаки российских оккупантов начался пожар в жилом доме, его потушили. Повреждены также десять частных домов, предприятие и линии электропередач.
В Мировской громаде повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек.
В Марганецкой громаде идет обследование территории, масштабы разрушений уточняются.
Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, по Никополю бьют практически ежедневно. Страдают также и другие районы.
4 октября по Никополю выпустили более 30 снарядов, они повредили более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры.