Сознательно стреляли по жилым домам. Оккупанты выпустили по Никополю более 40 реактивных снарядов — глава ОВА 29 июля, 08:42 Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Рано утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, по Никополю оккупанты открыли огонь из Градов.

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«Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки. Задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света», — добавил глава ОВА.

По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет.

В Криворожском районе войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду.

Обошлось без жертв и разрушений.

Последние недели оккупанты систематически обстреливают Никополь.

Местных жителей призвали временно покинуть город.





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