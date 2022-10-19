Войска РФ обстреливали Орехов около семи часов: ранены восемь человек, разрушены дома, в городе нет света и воды 19 октября, 12:53 Повреждено здание горсовета и учебное заведение (Фото:Александр Старух/Telegram)

В ночь на среду, 19 октября, войска РФ около семи часов обстреливали Орехов Запорожской области. Ранены восемь гражданских, город остался без света и воды.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, российские оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

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У пострадавших ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.

В результате вражеских атак разрушены частные дома, здание горсовета, учебное заведение. В Орехове отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей.

Также войска РФ обстреливали Гуляйполе ракетами С300. Повреждения получила местная школа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Город Орехов находится в прифронтовой зоне и систематически подвергается вражеским обстрелам. 12 октября российские оккупанты выпустили по нему 324 снаряда.