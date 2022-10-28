«Есть определенная сумятица». В ВСУ заявили, что войска РФ разрабатывают несколько сценариев развития ситуации на юге Украины 28 октября, 08:58 На юге Украины среди российских оккупантов уже есть мобилизованные (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ разрабатывают несколько сценариев развития ситуации на юге Украины, но ВСУ готовы провокациям.

Об этом сообщила глава пресс-центра Оперативного командования Юг Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«У них определенная сумятица своя есть, поскольку они разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как могут развиваться дальше события», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что из-за большого количества российские оккупанты могут «расслоиться на несколько эпизодов».

«Так и происходит. Они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега, это тоже довольно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан и мировому сообществу, подготовку к уличным боям, это также одна из характеристик их поведения и их дальнейшей операции», — резюмировала она.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.



По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.



