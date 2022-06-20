Выпустили 45 снарядов. Оккупанты обстреляли приграничные районы в Сумской и Черниговской областях 20 июня, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли приграничные районы Украины с территории РФ (Фото:ГПСУ)

Утром в понедельник, 20 июня, войска РФ обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

Как сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, обстрелы производились с территории России.

В Сумской области пограничники зафиксировали два обстрела, которые ствольная артиллерия оккупантов вела со стороны российского села Зерновое.

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Около трех десятков вражеских снарядов разорвались на окраине пограничных сел Шосткинского района.

Еще 15 взрывов артиллерийских снарядов зафиксировано на окраине одного из пограничных сел Новгород-Северского района Черниговской области.

Предварительно, жертв и разрушений в результате этих обстрелов нет. Информация уточняется.

19 июня глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил о возможных ракетных ударах оккупантов по объектам железной дороги в области.

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