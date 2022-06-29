Войска РФ обстреляли из артиллерии две громады в Днепропетровской области, повреждена ЛЭП — глава ОВА 29 июня, 08:58 Оккупанты систематически обстреливают Днепропетровскую область (Фото:ГСЧС)

В ночь на среду, 29 июня, войска РФ обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Широковскую громады Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Враг несколько раз ударил из артиллерии по двум громадам — Зеленодольской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали», — отметил он.

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Резниченко добавил, что в Великой Костромке задело линию электропередач. Село частично без света. Энергетики пока не могут начать работу из-за небезопасной ситуации.

Накануне Россия выпустила по Днепру шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Остальные две повредили СТО и железную дорогу.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram, что в результате прилета ракеты в здание СТО на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар.

По его данным, вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий.

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