Оккупанты обстреляли школу и дом культуры в Чугуеве: двое раненых, из-под завалов спасли троих человек

25 июля, 09:43
Последствия обстрела Чугуева (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Последствия обстрела Чугуева (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на понедельник, 25 июля, войска РФ обстреляли Чугуев Харьковской области. Разрушены гражданские объекты — школа и дом культуры, где находились мирные жители.

Об этом сообщила мэр города Галина Минаева в Facebook.

«В настоящее время спасатели разбирают завалы, а значит, количество пострадавших будет уточняться. Прошу всех сохранять спокойствие и по возможности ограничить передвижение по улицам города», — добавила она.

Видео дня
https://www.facebook.com/galinaminaevachuguev/posts/pfbid02QUwiotAfgmqE3eSrfcdMRMsWTUeqfC23n41kQJNwCh7gerWe1Vke6giCA5hs2rAVl

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что спасатели достали из-под завалов троих человек, они не пострадали.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что обстрел был предварительно произведен ЗРК С-300.

В своем Facebook он сообщил, что в результате атаки ранены два мирных жителя.

Под завалами продолжают находиться люди.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XgtiGiSKzDHeNLSgkYV7oZkedMcBJfg5VjMdHPAAYSUAkQovjEi3ohexgWakeTs2l&id=100002276907245

Синегубов в своем Telegram также рассказал об обстрелах войсками РФ других населенных пунктов области.

https://www.youtube.com/watch?v=p55O9hZMt5U

В течение суток под огонь оккупантов попали жилые секторы в селах Коробочкино и Печенеги.

В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы оккупантов зафиксированы и в Изюмском районе.

В селе Кулиничи Харьковского районе погиб 39-летний тракторист, он наехал на взрывное устройство.

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В самом Харькове обстрелы не зафиксированы.

Утром в четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли одни из самых густонаселенных районов Харькова — Киевский и Салтовский. В результате атаки погибли три человека, 23 получили ранения.

Оккупанты систематически обстреливают областной центр и регион.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Чугуев Война России против Украины

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