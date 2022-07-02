Атака на Днепропетровскую область: Россия нанесла удар по Павлограду
Войска РФ атаковали Павлоград (Фото:Скриншот видео ДніпроTV/Telegram)
В субботу, 2 июля, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области.
Об этом сообщили в горсовете города.
«В Павлограде „прилет“. Работают соответствующие службы», — отметили в пресс-службе горсовета в Telegram.
Там призвали ожидать официальной информации.
Данных о последствиях удара оккупантов пока нет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.