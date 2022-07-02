Атака на Днепропетровскую область: Россия нанесла удар по Павлограду 2 июля, 17:36 Войска РФ атаковали Павлоград (Фото:Скриншот видео ДніпроTV/Telegram)

В субботу, 2 июля, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области.

Об этом сообщили в горсовете города.

«В Павлограде „прилет“. Работают соответствующие службы», — отметили в пресс-службе горсовета в Telegram.

Там призвали ожидать официальной информации.

Видео дня

Данных о последствиях удара оккупантов пока нет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.