Атака на Днепропетровскую область: Россия нанесла удар по Павлограду

2 июля, 17:36
Войска РФ атаковали Павлоград (Фото:Скриншот видео ДніпроTV/Telegram)

Войска РФ атаковали Павлоград (Фото:Скриншот видео ДніпроTV/Telegram)

В субботу, 2 июля, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области.

Об этом сообщили в горсовете города.

«В Павлограде „прилет“. Работают соответствующие службы», — отметили в пресс-службе горсовета в Telegram.

Там призвали ожидать официальной информации.

Видео дня

Данных о последствиях удара оккупантов пока нет.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Павлоград

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