Атаки РФ в Днепропетровской области: оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Никополя, повреждены дома, школа и храм

18 августа, 09:00
Снаряды попали по частным домам Никополя (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Снаряды попали по частным домам Никополя (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 18 августа, войска РФ трижды обстреляли Днепропетровскую область, огнем накрыли Никопольский и Криворожский районы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, оккупанты дважды обстреляли Никополь. Около 15 снарядов из ствольной артиллерии прилетели по жилым кварталам города.

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Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм.

https://www.youtube.com/watch?v=v8673pQXN4c

Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

В Криворожском районе враг использовал Ураганы, под обстрел попала Апостоловская громада. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Великой Костромке Зеленодольской громады в результате обстрелов нет электричества, там сейчас чинят поврежденную линию. До тысячи человек остались без света из-за вражеского удара.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область из РСЗО и ствольной артиллерии, а также наносят ракетные удары.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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