В Минобороны предупредили о возможном наступлении войск РФ на Запорожье

7 июля, 15:54
Украинская разведка сообщила о планах оккупантов по Запорожью (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинская разведка сообщила о планах оккупантов по Запорожью (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ могут планировать наступление в направлении Запорожья.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.

«На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью оцепления наших подразделений. Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере 5 батальонно-тактическими группами», — отметила она на брифинге.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=tHHKT0PKoM4&t=970s

Маляр добавила, что на Криворожском и Николаевском направлениях противник будет пытаться удерживать захваченные территории правобережной части Херсонской области. На побережье Одесской и Николаевской областей оккупанты могут проводить диверсионно-разведывательные действия.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 июля — 134-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

Читайте также:
Украинские силы продвигаются в Херсонской и Запорожской областях — Зеленский

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Запорожская область Запорожье Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Иньяцио Кассис и украинский премьер Денис Шмыгаль встретились у склонов швейцарских Альп, чтобы обсудить план восстановления Украины (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)
Это было в Лугано /
Как Украина просила $ 750 млрд на восстановление и как к этому отнеслись международные доноры — репортаж НВ
7 июля, 14:34
Политика
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Главные вопросы о санкциях. Что и как влияет на Россию

Что происходит на санкционном фронте

7 июля, 09:30
Мнения
Лукашенко и Путин на саммите ОДКБ 16 мая в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)
«Пробежала черная кошка» /
В отношениях Путина и Лукашенко оформился новый разлад — Яковина
7 июля, 09:28
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X