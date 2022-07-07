В Минобороны предупредили о возможном наступлении войск РФ на Запорожье 7 июля, 15:54 Украинская разведка сообщила о планах оккупантов по Запорожью (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ могут планировать наступление в направлении Запорожья.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.

«На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью оцепления наших подразделений. Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере 5 батальонно-тактическими группами», — отметила она на брифинге.

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Маляр добавила, что на Криворожском и Николаевском направлениях противник будет пытаться удерживать захваченные территории правобережной части Херсонской области. На побережье Одесской и Николаевской областей оккупанты могут проводить диверсионно-разведывательные действия.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 июля — 134-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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