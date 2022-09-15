Российские оккупанты стягивают войска и готовятся к обороне в Сватово и Троицком — Гайдай

15 сентября, 10:59
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По словам Гайдая, оккупанты понимают, что бои за Сватово могут быть следующими после Лимана (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)

По словам Гайдая, оккупанты понимают, что бои за Сватово могут быть следующими после Лимана (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)

Войска РФ готовятся к обороне в Сватово и Троицком и стягивают туда технику на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

«Уже не будет такого фактора неожиданности, как в Харьковской области. Уже они стягивают войска в Сватово, в Троицкое, зарываются и готовятся обороняться», — отметил он.

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Глава ОВА пояснил, что когда были бои за Изюм, то Сватово было для оккупантов больше перевалочной базой, они не оставляли там войска, но формировали определенные подразделения и отправляли на другие направления.

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«Сейчас для российской армии ситуация ухудшилась, уже отправлять на Изюм некуда, они понимают, что следующим после Лимана будет Сватово, Троицкое, Кременная, и туда же стягивают все», — резюмировал Гайдай.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском, Харьковском и Донецком направлениях, освобождая населенные пункты от российских оккупантов. Войска РФ начали бежать, забирая с собой награбленное имущество.

ВСУ также освободили несколько населенных пунктов в Луганской области. Их названия не называются, там идет зачистка.

https://www.youtube.com/watch?v=0dqYrAtMsio&feature=emb_title

На фоне контрнаступления ВСУ оккупанты и предатели бегут даже из населенных пунктов Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

13 сентября Гайдай заявил, что масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватового.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Сватово Война России против Украины

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