Российские оккупанты готовятся к обороне в Луганской области, минируя инфраструктуру и админздания — Гайдай 4 октября, 13:47 Оккупанты строят линию обороны в Луганской области, ожидая контрнаступления ВСУ (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что войска РФ готовятся к обороне в регионе, при этом минируя объекты инфраструктуры.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Они активно минируют всю территорию: подъездные дороги, мосты, админздания и просто небольшие здания. Сказать, что они массово бегут, нельзя. Для ВСУ это не будет легкой прогулкой, как по большому счету и каждый метр украинской земли, который освобождают военные. Это все дается тяжелой и большой ценой», — отметил он.

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Глава ОВА выразил надежду, что в скором времени украинская армия начнет освобождать населенные пункты Луганской области.

Гайдай добавил, что население на оккупированных территориях региона будут просить эвакуироваться на время проведения контрнаступления.

«Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении», — отметил он.

2 октября Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная.

Это может открыть украинской армии путь на Кременную.