Войска РФ дистанционно минируют территорию Чугуева — мэр
Последствия ударов РФ по Чугуеву (Фото:ГСЧС)
Российские оккупанты дистанционно минируют территорию Чугуева Харьковской области.
Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.
«Сегодня ночью город еще раз подвергся обстрелу со стороны российских агрессоров, в результате чего произошло дистанционное минирование микрорайона Осиновка», — написала она в Facebook.
Минаева призвала жителей этого микрорайона и всех близлежащих улиц к максимальной осторожности.
«При обнаружении любых незнакомых предметов держитесь от них на расстоянии и немедленно сообщайте работникам ГСЧС», — добавила мэр города.
Войска РФ наносят удары по Харькову и Харьковской области. Чугуев также систематически подвергается обстрелам.
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После обстрелов 22 июня в городе из-под завалов разрушенной котельной достали тела двух женщин.
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