Войска РФ дистанционно минируют территорию Чугуева — мэр 24 июня, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Последствия ударов РФ по Чугуеву (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты дистанционно минируют территорию Чугуева Харьковской области.

Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.

«Сегодня ночью город еще раз подвергся обстрелу со стороны российских агрессоров, в результате чего произошло дистанционное минирование микрорайона Осиновка», — написала она в Facebook.

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Минаева призвала жителей этого микрорайона и всех близлежащих улиц к максимальной осторожности.

«При обнаружении любых незнакомых предметов держитесь от них на расстоянии и немедленно сообщайте работникам ГСЧС», — добавила мэр города.

Войска РФ наносят удары по Харькову и Харьковской области. Чугуев также систематически подвергается обстрелам.

Обстрелы Харькова. Мы работаем, мы живем, мы держимся, Харьков победит – мэр Терехов https://www.youtube.com/embed/xnWI6qo_r-s

После обстрелов 22 июня в городе из-под завалов разрушенной котельной достали тела двух женщин.

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