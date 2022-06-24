Войска РФ дистанционно минируют территорию Чугуева — мэр

24 июня, 14:03
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Последствия ударов РФ по Чугуеву (Фото:ГСЧС)

Последствия ударов РФ по Чугуеву (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты дистанционно минируют территорию Чугуева Харьковской области.

Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.

«Сегодня ночью город еще раз подвергся обстрелу со стороны российских агрессоров, в результате чего произошло дистанционное минирование микрорайона Осиновка», — написала она в Facebook.

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Минаева призвала жителей этого микрорайона и всех близлежащих улиц к максимальной осторожности.

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«При обнаружении любых незнакомых предметов держитесь от них на расстоянии и немедленно сообщайте работникам ГСЧС», — добавила мэр города.

https://www.facebook.com/galinaminaevachuguev/posts/pfbid06sA9MYBPi8Egked7eUf94jifMXXdbJFGmsJ8Gd4puxJsU86Ls1N6JRv1CvjTe94fl

Войска РФ наносят удары по Харькову и Харьковской области. Чугуев также систематически подвергается обстрелам.

Обстрелы Харькова. Мы работаем, мы живем, мы держимся, Харьков победит – мэр Терехов

https://www.youtube.com/embed/xnWI6qo_r-s

После обстрелов 22 июня в городе из-под завалов разрушенной котельной достали тела двух женщин.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Чугуев Война России против Украины

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