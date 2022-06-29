Украинцы стали воспринимать войну реалистичнее и рациональнее — социолог 29 июня, 22:54 Социолог рассказал, что большинство украинцев уже не ждет окончания войны через несколько недель (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг, рассказал в интервью НВ, что украинцы начали реалистичнее воспринимать войну.



Он напомнил, что в марте каждый пятый считал, что война закончится за неделю, а 40% - что через несколько недель.

«Мы очень прогрессировали в реалистичном и рациональном восприятии войны. Смотря назад, понимаешь, что первые реакции были явно эмоциональны. С другой стороны, все это основывалось в неверии в войну, никто же не верил в такое масштабное нападение», — отметил социолог.

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Антипович сказал, что сейчас люди адаптировались к войне и у них не осталось иллюзий — «те же 60% опрашиваемых говорят, что война будет длиться полгода-год».

«Ожидания продолжительности войны сменились ровно наоборот и стали более реалистичными. Это свидетельствует о доступе большей части украинцев к объективной информации с фронта, что хорошо, даже если она не всегда приятна, и о том, что сыграть на эмоциональном разочаровании врагам будет сложнее. К тому же вера в победу не падает, и это важно, потому что без веры нечего делать на войне. Да и сама вера меняется, уже нет шапкозакидательских мыслей — дойдем до Кремля за три месяца», — описал настроения украинцев социолог.

В то же время он подчеркнул, что 93% украинцев продолжают верить в победу, «но уже треть выбирает ответ „скорее верим, что дадим отпор врагу“, а еще недавно таких „умеренных“ было всего 20%».

Кроме того, по словам Антиповича, подавляющее большинство украинцев готовы к тому, что судьба страны будет решаться на поле боя.

Ранее украинский писатель Юрий Андрухович назвал сильной стороной украинцев упрямство — «то есть нежелание смириться, покориться и принять условия, которые кто-то нам диктует».

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