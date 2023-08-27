Воевать придется очень-очень многим, которые даже этого сейчас не осознают — Березовец 27 августа, 10:44 Тарас Березовец рассказал, что людей с боевым опытом, которые служили с 2014 по 2022 год, в армии осталось очень мало (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Политтехнолог и офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Radio NV высказал мнение, что воевать придется очень многим украинцам, которые этого сейчас не осознают.

Комментируя в эфире Radio NV недавний пост украинского режиссера и военного Олега Сенцова, в котором он, в частности, отметил, что рано или поздно воевать придется каждому, Березовец отметил, что не видит такой готовности у значительной части общества.

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«Война в буквальном смысле коснется каждого, воевать придется очень-очень многим, которые даже этого сейчас не осознают», — подчеркнул он.

Березовец также обратил внимание на то, что людей с боевым опытом, которые служили с 2014 по 2022 год, в армии осталось очень мало и сейчас абсолютное большинство военных получили свой боевой опыт только после февраля 2022 года.

«У нас есть ребята такого хрупкого телосложения, на счету которых десятки забранных жизней оккупантов. И они тоже не родились для войны. Поэтому готовиться нужно. По крайней мере начать с того, чтобы пойти на курсы стрелкового оружия, тактической медицины. Банально для того, чтобы если, не дай Бог, прилетит какая-то российская ракета, спасти жизнь своих близких и людей, которые окажутся в этот момент рядом с вами», — сказал он.

23 августа во время пресс-конференции в рамках Крымской платформы президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, будет ли усиление или ускорение мобилизации, ответил, что военные к нему обратились с такой просьбой.