«У них есть вообще все, у нас нет ни***». Оккупант завидует вооружению ВСУ и жалуется на постоянные удары — перехват 6 октября, 17:11 Украинские военнослужащие в Донецкой области, 3 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Служба безопасности Украины в четверг, 6 октября, опубликовала перехват разговора, на котором российский оккупант жалуется на обстрелы со стороны защитников Украины и завидует их вооружению.

На записи, которую СБУ выложила в Facebook, российский контрактник рассказывает о ситуации на фронте на Херсонском направлении: «Вчера нас три раза вертушки отъ***шили, на***. Стволки каждый день еб*шат, ГРАДы… Здесь на танках выезжают на прямую наводку и еб*шат… Мы тут как уроды е**ые сидим под артобстрелами».



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Рассказывая о вооружении ВСУ, оккупант говорит, что «у них есть вообще все, у нас нет ни***, только хлопушки 5,45», и жалуется на отсутствие подкрепления и на то, что вертолеты россиян боятся лететь им на помощь.



«Я говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Тут по-взрослому, братан!» — добавляет оккупант.

На видео присутствует нецензурная лексика

6 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что защитники Украины с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

До этого руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что с начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.