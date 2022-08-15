Журналисты нашли военных РФ, причастных к зверствам в Киевской области. Один из них сознался в преступлениях 15 августа, 14:02 Фото военных РФ, причастных к преступлениям в Андреевке Киевской области (Фото:Важные истории)

Журналисты российского издания Важные истории узнали имена военных РФ из 64-й мотострелковой бригады, которые с начала полномасштабного вторжения захватили часть Киевской области. Один из оккупантов признался в в убийстве мирного жителя.

В материале речь идет о российских оккупантах, которые с конца февраля и до начала апреля находились на территории села Андреевка Макаровского района Киевской области.

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Их идентифицировали благодаря телефону, который военные украли у одного из жителей села и делали на него фото. Четверо российских военнослужащих позировали с оружием, с курительной трубкой и с краденными медалями на груди.

Как удалось узнать журналистам, это служащие 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко.

Жители Андреевки узнали на снимках оккупантов, которые грабили их дома и убивали односельчан.

Они рассказывают, что военные РФ после захода в населенный пункт ходили по домам, забирая личные вещи, продукты, транспорт и бытовую технику.

Они также убивали жителей села. Некоторых мужчин оккупанты забирали в плен, а затем их находили расстрелянными и с завязанными руками.

Поговорить с журналистами согласились российские военные Данилов и Фролкин. Последний во время второго разговора признался, что расстрелял мирного жителя Андреевки.

Данилов рассказал, что еще в январе его и сослуживцев отправили в Беларусь якобы на «учения», затем многие стали догадываться, что их готовят для отправки в Украину.

«Сказали, что сейчас на три дня поедем для запугивания. Спецоперация началась, Луганск с Донецком сейчас признают народными республиками, их включат в состав РФ, и вы уедете оттуда. И до сих пор выходим», — сказал он.

Данилов признался, что военным приходилось мародерить и забирать вещи у жителей села, так как провизии им выдали на три дня. Он утверждает, что не причастен к убийствам мирных жителей в Андреевке и не знает ничего о расстрелянных там гражданских.

Другой оккупант, Данил Фролкин, заявил, что узнал об отправке на войну против Украины 23 февраля.

На вопрос про грабежи и мародерство он сказал, что военные брали в местных домах только «всякую фигню»: бутылку вина или пива, мангал, продукты. Фролкин также рассказал о мародестве и тоннах бытовой техники, которые вывозились фурами в Беларусь.

В первом разговоре с журналистами Фролкин утверждал, что не убивал никого из местных жителей. Однако через пару часов после первого разговора он предложил журналистам созвониться в мессенджере и включить запись.

«Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х** не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта», — признался оккупант.

Он рассказал, что в марте командиры попросили его и еще нескольких рядовых сопроводить их на обыске в домах троих жителей Андреевки. Одного из них российский военный расстрелял.

«Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальное — документы, телефоны — отдал нам и сказал: „Их в расход“. Все, я пошел и [одного из них] в расход пустил», — сказал он.

«Судя по деталям, которые вспоминает Фролкин, речь идет об убийстве Вадима Ганюка, Виталия Кибукевича и Руслана Яремчука 12 марта. Даниил, вероятно, стрелял в Руслана Яремчука. Он не узнает расстрелянного по фотографии, но допускает, что мог многое забыть из-за шока. Позже Даниил показывает фото убитого Яремчука своему сослуживцу, который тоже присутствовал на обысках, и тот подтверждает, что Фролкин застрелил именно этого человека», — говорится в материале журналистов.

Фролкин также признался, что не понял, за что и с кем воевал.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что российские военные из 64-й мотострелковой бригады совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче Киевской области.

В конце апреля в Андреевке и в соседней Вабле побывала корреспондентка НВ Кристина Бердинских и пообщалась с местными жителями.





Андреевка является одним из наиболее пострадавших населенных пунктов от обстрелов войск РФ. За время оккупации там погибли 13 мирных жителей.

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