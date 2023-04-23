«Знаем о враге все». Военный и экс-нардеп Егор Фирсов рассказал о современной разведке и недавнем уничтожении российского Бука

23 апреля, 10:42
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По словам Егора Фирсова, украинские защитники круглосуточно наблюдают за оккупантами с дронов (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

По словам Егора Фирсова, украинские защитники круглосуточно наблюдают за оккупантами с дронов (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Военный медик, боец ТрО, а в прошлом народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов в интервью Radio NV рассказал о современной разведке и недавнем уничтожении российского Бука.

«Современная разведка – это, конечно, дроны. Закончились те времена, когда приходил с позиций грязный разведчик и рассказывал, что он видел своими глазами. 24 часа у нас стоит задача наблюдать за нашим врагом. Мы знаем о нем все: когда они проводят ротацию, когда они пьют, что они делают, где роют окопы», — сказал Фирсов Radio NV.

Видео дня

Он отметил, что сейчас российские оккупанты боятся украинского контрнаступления — разведчики видят, что они «окапываются, окапываются и еще раз окапываются».

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«Мы все видим, срываем их планы, „насыпаем“ в посадки, где они роют», — добавил украинский военный.

Фирсов также рассказал, что его Покровский батальон «внезапно» обнаружил Бук, который в дальнейшем был уничтожен.

«Не думали, что Бук подъедет настолько близко к линии фронта, выполняли другие задачи. Но заметили Бук, быстренько вызвали артиллерию (из другого подразделения, кстати), и артиллерия сработала на отлично, видео это доказывает. Это не какая-то басня, это все снято на видео. … Это получило высокие оценки даже от нашего офицерского командования», — сказал военный.

Ранее The Guardian со ссылкой на трех украинских операторов дронов сообщал, что один из самых популярных типов БПЛА во время войны DJI может перестать быть эффективным на передовой уже через три-четыре месяца, поскольку оккупанты научились их глушить.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Разведка Беспилотники БПЛА Бук Война в Украине Российско-украинская война Егор Фирсов Дроны Война России против Украины радио NV

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