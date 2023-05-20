«У каждого солдата есть селфи». Украинский военный описал обстрелы фосфорными боеприпасами 20 мая, 12:36 Российские оккупанты сбрасывали на Бахмут зажигательные и фосфорные боеприпасы 5 мая (Фото:Скриншот из видео Командования Сил специальных операций ВС Украины)

Гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк, который воюет на южных окраинах Бахмута, описал в интервью Radio NV обстрелы запрещенными фосфорными боеприпасами, которые совершают россияне.

«Это красиво, немножко страшно, но мы выживаем в этом. Мы уже неоднократно были под этими фосфорными дождями. Ночью это красиво, все пылает, падает. Днем — менее красиво. Они и днем фосфор применяют», — сказал Сиротюк в эфире Radio NV.

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По словам украинского военного, за пределами города «в посадках» спрятаться от таких обстрелов проще.

«К фосфорному оружию мы привыкли, оно не пугает. И вы говорите, показания собирать… Здесь в телефоне у каждого солдата есть уже селфи на фоне этого фосфорного дождя», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбросили на Бахмут Донецкой области запрещенные фосфорные и зажигательные боеприпасы вечером 5 мая. Жилые кварталы города охватил огонь.

Женевская конвенция запрещает применение фосфорных бомб вблизи и внутри населенных пунктов. Однако Россия неоднократно применяла их против гражданского населения во время полномасштабной войны против Украины.

