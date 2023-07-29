«У меня была фраза из 10−15 матов». Военный медик из Азовстали рассказал, как получил приказ сдаться в плен и сортировал раненых 29 июля, 10:32 Тяжелораненые украинские военные во время эвакуации с Азовстали (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевой медик бригады Азов Евгений Чуднецов в интервью Radio NV рассказал, как получил приказ сдаться в плен и сортировал для этого раненых.

«Когда мне сообщили, что будем сдаваться в плен, у меня была просто такая где-то фраза из 10−15 слов, но все слова были нецензурные. Там просто такая большая фраза была из одних матов», — рассказал Чуднецов в эфире Radio NV.

Видео дня

Он отметил, что командир сообщил ему об этом чуть раньше, потому что надо было организовать эвакуацию и сортировку раненых, которых эвакуировали в первую очередь.

«Там прежде всего наиболее тяжелые были, их надо на носилках выносить, которые нуждаются в том, чтобы за ними следили. То есть на одного раненого еще было трое или четверо тех, кто сдается в плен, ребята, которые на носилках несли. В эту же первую волну отправил в качестве сопровождающего хирурга из 555-го Гайдука. А потом вторая волна у меня была — это такие больше средние. Возможно, и с ампутацией, но жизни которых ничего не угрожает. И третья волна была уже те, кто должны были в ближайшее время в строй становиться и с легкими ранениями, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Эти в последнюю очередь выходили. Последний день это мы уже выходили, то есть командование», — рассказал боевой медик о порядке выхода с Азовстали.

По данным Минобороны Украины, 16 мая с Азовстали вывезли 264 украинских бойцов:

53 тяжелораненых защитников Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска в Донецкой области,

еще 211 эвакуированных вывезли в оккупированную Еленовку в Донецкой области.

Вечером 16 мая агентство Reuters сообщило, что около 10−12 автобусов выехали от Азовстали, впоследствии часть из них прибыла во временно захваченный оккупантами Новоазовск. Reuters также опубликовало фотографии этого этапа эвакуации. На них видно, что тяжелораненых украинских военных транспортировали на носилках внутри автобусов.

Автобусы сопровождали российские военные и боевики «ДНР».

По аналогичной схеме украинских военных вывозили с Азовстали и на следующий день, 17 мая.

