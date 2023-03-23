«Не только в Севастополе». Военный эксперт сообщил о «бавовне» на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму 23 марта, 17:24 Аэродром Бельбек в Севастополе, АР Крым, в 2020 году (Фото:GoogleMaps / Схемы)

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Radio NV рассказал о том, что 22 марта «бавовна» была не только в Севастополе, но и на расположенном рядом с городом аэродромом Бельбек.

«То, что ночью в Севастополе было громко – да, эта информация подтверждается. Более того, на фоне заявлений об атаке морскими дронами-камикадзе почему-то за кулисами остаются взрывы, произошедшие на военном аэродроме Бельбек. Мои "глаза" сообщают о том, что было громко именно на этом военном аэродроме. Именно оттуда [21 марта] поднимались в воздух российские военные самолеты. Именно из этих самолетов полетела ракета Х-59 в сторону Одесской области», - сказал Селезнев в эфире Radio NV.

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Военный эксперт подчеркнул, что Крым давно стал прифронтовым регионом и «любые действия путинской армии пталкиваются с соответствующим ответом».

Аэропорт Бельбек на карте / Инфографика: Google Maps

На вопрос о том, что именно произошло на аэродроме Бельбек, Селезнев ответил:

«Я могу сказать, что было громко именно в районе военного аэродрома Бельбек. Естественно, объект чрезвычайно тщательно охраняется не только с воздуха: там работает «славная» российская система противовоздушной обороны. Не так уж она и эффективна, если наши дроны-камикадзе умудряются ее пробивать и поражать соответствующие объекты. Что касается последствий: ничего не могут мои источники подтвердить, потому что слишком тщательно этот аэродром охраняют на земле — ничего не видно».

Он предположил, что через небольшой промежуток времени последствия атаки на Бельбек станут известны.

22 марта российские оккупанты заявили об атаке дронов с моря и с воздуха в бухте Севастополя.

Сообщалось, что в районе Южной бухты Севастополя незадолго до пяти утра прогремел первый мощный взрыв, после которого местные жители слышали еще несколько аналогичных, а также звуки стрельбы.

С утра до середины дня в Севастополе не работал морской транспорт: рейд был перекрыт, катера и паромы через Севастопольскую бухту не ходили. Впоследствии оккупанты сообщили об открытии рейда.

Инцидент в Севастополе произошел через полтора дня после того, как вечером 20 марта серия взрывов в результате налета БПЛА прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, в настоящее время использование железнодорожной станции в Джанкое невозможно.

Точных данных о нанесенном ущербе пока нет, но в ОК Юг ВСУ сообщили, что после нового «хлопка» в Севастополе Россия вывела в море подальше от бухты два ракетоносителя с общим залпом 16 ракет, всего ее группировка в Черном море увеличилась вдвое.