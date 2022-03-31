Часть военных с российской базы на оккупированной территории Грузии отказались воевать против Украины — разведка 31 марта, 06:24 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп, сформированных из состава 4-й военной базы ВС РФ в Южной Осетии, отказался от участия в войне России против Украины.

Об этом сообщили в украинской разведке.

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«29 марта их организованно переместили на военный полигон Кузьминский в Ростовской области, где с ними провел беседу заместитель командующего 58 армией по военно-политической работе. Однако его призывы к продолжению выполнения поставленных задач успеха не имели», — говорится в сообщении.

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Также 29 марта от участия в боевых действиях на территории Украины отказалось более половины личного состава одной из рот 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса Береговых войск Западного военного округа ВС РФ, передовые позиции которого находятся в районе города Изюм в Харьковской области Украины.

«Для показательного публичного наказания было принято решение привлечь к уголовной ответственности 12 бойцов краснодарской роты ОМОН Пластун Росгвардии, отказавшихся ехать в Украину. Рота состоит в основном из украинцев (кубанских казаков), что указывает также на возможный этнический принцип при выборе», — добавили в разведке.

Четверг, 31 марта - 36-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

Вчера в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ перебросила в Украину до 2000 военных с баз на оккупированных территориях Грузии для участия в полномасштабной войне против Украины.

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