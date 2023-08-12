Дикий прокомментировал удачный рейд ВСУ возле Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра 12 августа, 12:03 Карта «горячих точек» на пожарной карте NASA, наложенная на карты контроля местности от ISW (Фото:ISW)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV прокомментировал удачный рейд украинских военных возле Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что в рейде возле Казачьих Лагерей участвовали сразу несколько десятков бойцов.

«Обычно рейдируют маленькие группы до 10 человек. Что-то взрывают по тылам, не дают им там себя абсолютно спокойно чувствовать, перебивают им тыловую логистику. И это делается, кстати, с момента, как мы освободили Херсон. Начиная с ноября, даже зимой это все время продолжалось. А как только по весне потеплело, то это стало массовым. Там постоянно высаживаются наши ДРГ, гуляют по их тылам. Там фактически где-то 15−20 километров от берега Днепра. Там такая, можно сказать, в определенной степени серая зона, которая до конца не контролируется российскими войсками», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

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В то же время, по его словам, закрепиться и обустроить позиции в этой серой зоне украинские военные не могут.

«Собственно, была большая интрига: Казачьи Лагеря — это еще одна попытка именно сделать постоянный плацдарм и дальше его расширять, или все же рейд. Оказалось, что это рейд, просто рейд достаточно мощный, достаточно яркий. В том числе на правый берег с собой даже не просто затрофеили, а на правый берег с собой целое подразделение пленных привезли. То есть, фактически мы демонстрируем, кто на самом деле является хозяевами всей поймы Днепра. Но пока это история не стратегическая. Пока это все же тактическая», — сказал Дикий.

Он уточнил, что украинские военные в плен привезли «целый взвод во главе с целым майором» и уничтожили еще больше оккупантов.

Ранее Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагеря на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщения нескольких российских военкоров от 8 августа, по словам которых украинские силы высадили десант из семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Затем военные ВСУ якобы прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров вглубь.

«ВСУ, похоже, совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя остается непонятным, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке», — отметили там.

В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.