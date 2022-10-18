Атака РФ на Днепр: украинские военные сбили четыре ракеты оккупантов 18 октября, 12:26 В Днепре силам ПВО удалось сбить часть российских ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

Украинские военные сбили четыре российские ракеты, которые летели на Днепр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, это произошло во время вражеских атак на областной центр.

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«Во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила четыре российские ракеты», — отметил глава ОВА.

Другие детали Резниченко не сообщил.

Утром 18 октября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Днепре. Там произошел пожар и серьезные разрушения.

Часть районов области остались без света. На левом берегу города Днепр перебои с водой.

Ночью российские оккупанты также наносили удары по Кривому Рогу. Над Днепропетровской областью удалось сбить дрон-камикадзе.