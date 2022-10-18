Атака РФ на Днепр: украинские военные сбили четыре ракеты оккупантов
В Днепре силам ПВО удалось сбить часть российских ракет (Фото:Воздушное командование Восток)
Украинские военные сбили четыре российские ракеты, которые летели на Днепр.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, это произошло во время вражеских атак на областной центр.
«Во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила четыре российские ракеты», — отметил глава ОВА.
Другие детали Резниченко не сообщил.
Утром 18 октября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Днепре. Там произошел пожар и серьезные разрушения.
Часть районов области остались без света. На левом берегу города Днепр перебои с водой.
Ночью российские оккупанты также наносили удары по Кривому Рогу. Над Днепропетровской областью удалось сбить дрон-камикадзе.