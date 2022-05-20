Гайдай опубликовал видео эвакуации из села Белогоровка, рядом с котором разгромили оккупантов 20 мая, 23:27 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в селе Белогоровка Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай опубликовал видео из села Белогоровка, рядом с которых разгромили оккупантов.

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На видео видны массовые разрушения в селе, а также записаны разговоры с местными жителями, которых удалось эвакуировать в пятницу, 20 мая.

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Ранее Гайдай сообщил, что из Луганской области 20 мая удалось вывезти 38 гражданских лиц. Это жители Белогоровки, Лисичанска и Северодонецка.

Всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Руководитель Луганской области Сергей Гайдай попросил тех, кто остался в населенных пунктах области-оставайтесь в укрытиях.



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