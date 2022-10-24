Более 60% украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие — опрос

24 октября, 15:34
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Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Архангельская область, Россия (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via Reuters)

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Архангельская область, Россия (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via Reuters)

Две трети украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

При этом, более 30% опрошенных не исключают, что РФ может нанести ядерный удар.

9% респондентов затруднились с ответом.

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При этом, 84% украинцев не верят в возможность нанесения Россией ядерного удара по странам-членам НАТО.

По сравнению с опросом в апреле возросла уверенность в том, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине и западным странам.

Опрос проводился с 8 по 9 октября. Было опрошено 1000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также тех, где отсутствовала мобильная связь.

https://www.youtube.com/watch?v=4L_7xgxlWoM&feature=emb_title

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Опрос Ядерное оружие Война России против Украины

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