«Украина будет очень перспективной». Ким о том, вернутся ли украинцы, которые уехали из-за войны 10 августа, 17:05 Группа людей, которые поддерживают Украину, в Вильнюсе во время саммита НАТО, 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Radio NV рассказал, вернутся ли, по его мнению, украинцы, которые уехали из-за войны, и что для этого нужно сделать.

«Я считаю, что более 90% [людей] хотя бы один раз вернутся назад, чтобы посмотреть, что изменилось, что стало лучше после войны, во время войны, что произошло с их имуществом и так далее. Вот когда люди вернутся и увидят, что есть смысл здесь оставаться, они останутся», — сказал Ким в эфире Radio NV.

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В то же время, глава Николаевской ОВА отметил, что очень много людей не выезжали раньше за пределы своей области и страны и «когда они туда переехали, их останавливает только то, что надо снова подниматься, что-то делать, изменения, расходы».

«Это самая большая проблема в том, чтобы вернуть людей, чтобы не обидеть, таких инертных в принятии решений или быстрых решений. Это люди в основном старшего возраста. Это действительно проблема», — отметил он.

По словам Кима, чтобы люди возвращались, нужно, чтобы власти отвечали их запросам.

«Пока зарплата будет выше, а расходы меньше где-то там, то никто возвращаться не будет. Я считаю, что Украина будет очень перспективной. Она является очень перспективной страной, но после войны будет возрождаться лучше, чем была раньше», — добавил глава ОВА.

В декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова рассказывала, что, исходя из опыта военной миграции других стран, считается, что обычно возвращается треть уехавших. В то же время, она высказывала мнение, что украинцев из-за границы вернется больше, но это зависит от времени, которое они там проведут.