Украина вернула тела еще 51 погибшего военного 23 июня, 12:58 Украина возвращает своих погибших в боях с РФ героев (Фото:Олег Котенко/Facebook)

В пятницу, 23 июня, в Украину вернули тела 51 погибшего украинского военного.

Об этом сообщил Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в своем Telegram.

«Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 51 защитник», — написал он.

Видео дня

Котенко добавил, что возвращение тел с временно оккупированных войсками РФ территории состоялось при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ВСУ и другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Читайте также: Под Бахмутом героически погиб боец Легиона Свободы Роман Черномаз

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В июне 2022 года стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». С этого времени этот процесс не останавливается.

