Украина вернула тела еще 51 погибшего военного
Украина возвращает своих погибших в боях с РФ героев (Фото:Олег Котенко/Facebook)
В пятницу, 23 июня, в Украину вернули тела 51 погибшего украинского военного.
Об этом сообщил Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в своем Telegram.
«Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 51 защитник», — написал он.
Котенко добавил, что возвращение тел с временно оккупированных войсками РФ территории состоялось при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ВСУ и другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
В июне 2022 года стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». С этого времени этот процесс не останавливается.