За день эвакуировали более 7 тысяч человек. С гумколонной, которая направлялась в Харьковскую область, потеряли связь — Верещук 20 марта, 23:33 Цей матеріал також доступний українською 20 марта из семи запланированных сработали четыре гумкоридора (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Из семи гуманитарных коридоров, запланированных на воскресенье, 20 марта, сработали четыре. Всего эвакуировали 7295 человек.



Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга.

Донецкая область

из Мариуполя в Запорожье прибыли 3985 человек ( автобусами из Бердянска и частным транспортом).

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В понедельник, 21 марта, из Запорожья в Мариуполь планируют отправить до 50 автобусов, рассказала Верещук. Кроме этого, жителей Мариуполя планируют эвакуировать автобусами из города Мангуш и населенных пунктов рядом, в частности Мелекиного.

Киевская область

из Бобрика в Бровары эвакуировали 2000 человек;

из Тарасовки в Бровары — 1310 человек;

из Бородянки в Белую Церковь эвакуация была сорвана из-за обстрелов оккупантов.

В Харьковской области доставили гуманитарную помощь в поселок Рогань, доставка помощи в Малую Рогань была сорвана — сообщалось о подготовке оккупантами захвата гумколонны, они сорвали зеленый коридор. Также пропала связь с шестью людьми, которые должны были доставить гумпомощь в Волчанск.

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