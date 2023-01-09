ВСУ ударили по пункту управления оккупантов, у врага серьезные потери в Луганской области — Генштаб 9 января, 19:24 Защитник Украины на фронте в Донецкой области, 7 января 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 9 января, на 320-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



за сутки враг нанес ракетный удар по Харькову, около десяти раз вел обстрелы из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей. Только на Бахмутском направлении российским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов;

остается угроза авиа- и ракетных ударов по всей Украине;

фейковая « прокуратура» оккупантов в Нижних Серогозах Херсонской области с 9 января начала так называемую национализацию местных предприятий;

прокуратура» оккупантов в Нижних Серогозах Херсонской области с 9 января начала так называемую национализацию местных предприятий; в больницу Лисичанска Луганской области только за первую неделю 2023 года поступило до 300 раненых оккупантов;

украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям вражеских ЗРК;

ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы врага.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 111 760 своих военных, за прошедшие сутки — 590.



Вечером 9 января заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские оккупанты восполнили потери, перегруппировались и начали мощный штурм, там идут ожесточенные бои.