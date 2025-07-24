Пять новых систем Patriot и снаряды для Gepard: защитит ли это от российских обстрелов — разбор ВВС Украина 24 июля, 10:13 Передача пяти дополнительных систем Patriot могла бы почти удвоить количество этих вооружений в Украине (Фото: U.S. Army)

Последняя встреча в формате «Рамштайн» завершилась многообещающе для украинской ПВО — перспективами передачи сразу пяти систем Patriot и 220 тысяч снарядов к зенитным установкам Gepard. Поможет ли это существенно улучшить защиту украинского неба, разбирался Сергей Морфинов для ВВС Украина. NV публикует этот материал на правах информационного сотрудничества.

Така кількість виглядає суттєвим посиленням для протиповітряної оборони країни в умовах, коли Росія нарощує авіаобстріли.

Утім, наскільки реально це захистить українське небо?

Плюс п’ять « Патріотів»

Передача п’ятьох додаткових систем Patriot стане ледь не подвоєнням кількості цих озброєнь, яка є у Повітряних сил ЗСУ.

На початку травня New York Times писала, що Україна загалом має вісім батарей Patriot.

Але лише шість з них діяли, ще дві, за даними неназваного американського посадовця, принаймні на той час були на ремонті.

У будь-якому разі, з п’ятьма додатковими батареями кількість Patriot в Україні, ймовірно, може зрости до 13.

Кожна батарея включає від трьох до восьми пускових установок з ракетами, радар, станцію управління боєм та електростанцію.

У квітні Володимир Зеленський звертався до західних партнерів із запитом на десять додаткових систем Patriot.

Минулого ж року він говорив, що країні потрібно мінімум сім додаткових батарей. А щоб «повністю закрити Україну» — 25.

Перспективна кількість у 13 систем Patriot наблизить до оголошеного українською владою мінімуму потреб у цих протиповітряних засобах.

Утім, тут є два важливі моменти.

По-перше, коли саме надійдуть ці п’ять нових батарей. Цей процес може розтягнутися на кілька місяців чи навіть років — успіхом буде, якщо принаймні одна чи дві з обіцяних батарей опиняться в Україні до кінця року.

А німецький Spiegel з посиланням на свої джерела в уряді Німеччини прогнозує, що перша з цих систем з’явиться в Україні не раніше березня 2026 р.

По-друге, важлива не лише наявність установок, а й кількість ракет, особливо PAC-3, які здатні перехоплювати балістику. Це дефіцит.

В умовах масованих комбінованих ударів небо над Україною не «закриють» повністю ні 13, ні 25 систем Patriot — використовувати дорогі і нечисленні ракети проти сотень «шахедів» щоночі недоцільно та нереально (якщо це не захист самої батареї).

Повітряні сили застосовують Patriot для захисту великих міст та важливих об'єктів, таких як аеродроми, від ударів російської балістики та крилатих ракет. А також можуть використовувати їх для засідок на бомбардувальну і штурмову авіацію.

І для обох цих цілей додаткові п’ять батарей стануть серйозним посиленням потенціалу України.

Боєкомплект для « Гепрадів»

Німецькі самохідні установки Gepard вважаються одним із ефективних засобів проти «шахедів». Вони також можуть збивати дозвукові крилаті ракети.

Обладнані двома радарами пеленгації та супроводу цілі і системою управління вогнем, вони здатні «діставати» своїми спареними 35-мм автоматичними гарматами Oerlikon GDF цілі на висоті до 3 км.

За різними підрахунками, українська армія має близько сотні таких «зенітних танків».

Як і з Patriot, боєкомплект для Gepard в якийсь момент став дефіцитним.

Це сталося через те, що гармати Oerlikon GDF та снаряди до них вироблялися у Швейцарії, яка у 2022 р. заборонила Німеччині їхній реекспорт в Україну. На думку швейцарців, це порушило б їхній нейтралітет.

Тому німецький концерн Rheinmetall власними силами відновив виробництво боєприпасів для Gepard.

Раніше Україна вже замовляла десятки тисяч снарядів.

Озвученої на «Раймштайні» партії у 220 тисяч, за підрахунками сайту Defense Express, вистачить на три повних заряджання всіх українських «Гепардів» (боєкомплект однієї установки вміщує 640 снарядів).

«Gepard демонструє високу ефективність проти цілі типу „шахед“, і раніше українські зенітники розповідали, що мова йде про кілька коротких черг. Все, звісно, залежить від безлічі параметрів щодо курсу та траєкторії польоту цілі, але доволі часто в інтерв'ю фігурують цифри від 7−11 пострілів», — пишуть автори Defense Express.

«Якщо навіть збільшити середню витрату до 20−30 пострілів, то все одно одного боєкомплекту Gepard має вистачати на декілька десятків „шахедів“. А 200 тисяч снарядів — на тисячі збитих БПЛА», — додають вони.

На витрату снарядів та ефективність «Гепардів» може вплинути нова тактика застосування росіянами «шахедів», які - окрім масовості - часто йдуть або на наднизьких висотах, щоб бути непомітними для радарів, або на висоті до 3 км, що ускладнює їхнє знищення там.

Навіть за таких умов Gepard залишається ефективним «об'єктовим ППО» — тобто засобом оборони, який захищає конкретні об'єкти, що можуть ставати цілями дронів чи крилатих ракет.

Достатній БК для них — важлива умова для виживання і самих «Гепардів», і об'єктів, які вони обороняють.

Підписуйтеся на нас у соцмережах