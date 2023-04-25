Банды Вагнера неконтролируемы, недавно они расстреляли российского блогера на блокпосту — военный эксперт

25 апреля, 17:44
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Группа боевиков ЧВК Вагнера в Бахмуте (Фото:Telegram @razgruzka_vagnera via REUTERS)

Группа боевиков ЧВК Вагнера в Бахмуте (Фото:Telegram @razgruzka_vagnera via REUTERS)

Военный эксперт Андрей Жирохов в интервью Radio NV заявил, что «банды Вагнера» на фронте неконтролируемы.

«Не так давно был случай, когда известного российского военного блогера просто расстреляли на блокпосту. И все понимают, что это сделали вагнеровцы, когда он сказал, что пожалуется на них Пригожину. Его близость к Пригожину сыграла с ним плохую вещь», — рассказал Жирохов Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=2LBi20OrsDw

Военный эксперт подчеркнул, что подобных случаев на оккупированных территориях «очень много».

«Эти банды Вагнера неконтролируемы, они получили оружие и потому устанавливают порядок, собственные законы, которые не коррелируются ни с законами Российской Федерации, ни тем более с какими-то общечеловеческими ценностями. Поэтому перестрелки, им не важно, кто это, гражданский, военный, они устанавливают эти порядки своим оружием», — констатировал он.

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11 апреля представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что участвующие в наступлении на украинский Бахмут боевики ЧВК Вагнера могут «закончиться» на фронте через два месяца, если страна-агрессор РФ не изменит тактику.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем 38 244 заключенных, чтобы использовать их в войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Убийства Война в Украине Российско-украинская война Частная военная компания Вагнера Война России против Украины радио NV

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