Отбирают документы. Оккупанты в Запорожской области обманом собирают людей на 9 мая 8 мая, 02:22 Цей матеріал також доступний українською Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

В Запорожской области российские оккупанты пытаются провести на временно захваченных территориях свои мероприятия на 9 мая. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

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По данным ОВА, в Энергодаре оккупанты отбирают у местных жителей документы и обещают отдать 9 мая, рассчитывая, что украинцы соберутся в одном месте, и они смогут создать картинку для российский пропагандистских СМИ.



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«Правда, свой парад в городе они называют не парадом, а акцией бессмертный полк, но это дела не меняет: для того, чтобы провести победобесное мероприятие, в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов. В Каменке-Днепровской заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде», — рассказали в ОВА.

Также местные жители заметили, что российские оккупанты вырыли траншеи в районе выезда на Константиновку возле Мелитополя, а в самом Мелитополе с утра возле танка на Братском кладбище выстроились восемь автоматчиков. Вооруженные оккупанты пришли в Таврический агротехнологический университет и проверяли аудитории, которые выходят окнами на центральный проспект.

Также вооруженные россияне проводили обыски в районе улицы Александра Невского в нижней части города, а на кладбище Новое были слышны взрывы и выстрелы. В ОВА предполагают, что так российские оккупанты пытаются обеспечить проведение своих мероприятий 9 мая.

В Запорожской ОВА сообщили, что оккупанты убили активиста Сергея Семенко. Его два дня пытали, требуя, чтобы он выдал место хранения оружия и местных побратимов, после чего застрелили выстрелом в спину.

7 мая россияне пытались вести наступление в направлении Полтавки Запорожской области, понесли потери и отступили на ранее занятые позиции. В районе Полог Силы обороны Украины успешно нанесли потери врагу, уничтожили часть его вооружения и техники. Личный состав оккупантов бросил позиции.

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