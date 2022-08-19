В Запорожской области были слышны взрывы, сработала ПВО 19 августа, 15:17 В запорожской области работала ПВО (Фото:Воздушное командование Восток)

Днем в пятницу, 19 августа, в Запорожской области были слышны взрывы, сработала украинская ПВО.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Громкие звуки слышавших взрывов в областном центре — это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены», — отметил он.

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Старух добавил, что жертв нет.

В МВД призвали украинцев быть бдительными и соблюдать воздушные тревоги накануне Дня Независимости Украины и в день празднования из-за возможного увеличения количества ракетных ударов РФ.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории».

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».

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