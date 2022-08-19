В Запорожской области были слышны взрывы, сработала ПВО
В запорожской области работала ПВО (Фото:Воздушное командование Восток)
Днем в пятницу, 19 августа, в Запорожской области были слышны взрывы, сработала украинская ПВО.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
«Громкие звуки слышавших взрывов в областном центре — это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены», — отметил он.
Старух добавил, что жертв нет.
В МВД призвали украинцев быть бдительными и соблюдать воздушные тревоги накануне Дня Независимости Украины и в день празднования из-за возможного увеличения количества ракетных ударов РФ.
15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.
Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории».
Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».
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