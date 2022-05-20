В Запорожье сократили комендантский час и продлили работу общественного транспорта 20 мая, 05:15 Цей матеріал також доступний українською Женщина в центре Запорожья (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Запорожская областная государственная администрация сообщила, что с пятницы, 20 мая, в Запорожье сократили время действия комендантского часа.

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С 20 мая общественный транспорт будет длится с 22:00 до 05:00.

«В связи с этим, в городе продолжили работу общественного транспорта. Электротранспорт теперь будет работать с 7:00 до 20:00», — заявили в ОВА.

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