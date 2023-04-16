В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы — СМИ 16 апреля, 22:21 В Запорожье за вечер воздушную тревогу объявляли дважды (Фото:Моя Вінниця)

В Запорожье во второй половине дня несколько раз объявляли воздушную тревогу, во время последней из них раздались взрывы.

Об этом сообщается в Telegram-канале Суспільне Запорожье.

В этом Telegram-канале упоминается о двух воздушных тревогах с 15:39, в 18:52 сообщается об отбое последней из них.

О звуках взрывов сообщается в 18.25.

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Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в 18:27 призвал в своем Telegram-канале сохранять информационную тишину, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

В ночь на воскресенье, 16 апреля, россияне нанесли массированный удар по Запорожской области, повредив церковь в Камышевахе.

