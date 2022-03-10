«За пределами допустимого». В ЮНИСЕФ шокированы авиаударом РФ по роддому в Мариуполе 10 марта, 04:20 Цей матеріал також доступний українською Больница в Мариуполе после авианалета РФ (Фото:скриншот / Мариупольский городской совет / Telegram)

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что ошеломлена информацией об авиаударе российских войск по роддому в Мариуполе.

«Эта атака, если она будет подтверждена, показывает/ какие ужасные потери наносит эта война детям и семьям Украины. Менее чем за две недели по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения, а более миллиона детей были вынуждены покинуть Украину и отправиться в соседние страны», — прокомментировала Рассел.

Она добавила, что атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру — в частности, на больницы, объекты водоснабжения и школы — «являются за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться».

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате последнего авиаудара России в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, в том числе роженицы, погибших нет.

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