В ВСУ рассказали, от чего зависит наступление защитников Украины зимой 28 ноября, 17:17 Защитники Украины на линии фронта в Донецкой области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал возможность наступления защитников Украины зимой.

В эфире телемарафона в понедельник, 28 ноября, он уточнил, что ситуация на фронте зимой зависит от ряда факторов, среди которых погодные условия и то, насколько ВСУ смогут подготовиться лучше российских оккупантов.



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«Тут важна роль наших партнеров, [которые] — за что им большое спасибо — продолжают оказывать помощь. Если мы получим оружие, с которым сможем продолжать наступление, мы обязательно это сделаем», — сказал Череватый.



Спикер отметил, что защитники Украины могут быстро осваивать новейшие образцы западного вооружения и через несколько недель использовать их в бою.

«Уверен, что если такая тенденция продолжится, мы сможем и дальше довольно успешно освобождать нашу землю, независимо от времени года», — подчеркнул он.

Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг предположил, что масштабные боевые действия на фронте могут возобновиться с середины декабря.

Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.