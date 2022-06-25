В Волынской области запретили посещать леса возле границы с Беларусью 25 июня, 01:42 Цей матеріал також доступний українською На севере Волынской области запретили посещать леса возле границы с Беларусью (Фото:100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині / Facebook)

На севере Волынской области, возле границы с Беларусью, запретили посещать леса. Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко в своем Telegram-канале в пятницу, 24 июня.

В 100-й отдельной бригаде ТрО Волыни рассказали, что территориальная оборона вместе с другими защитниками региона полностью контролируют ситуацию в зоне своей ответственности вдоль украинско-белорусской границы.



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«В связи с этим на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов. Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесных массивов гражданами, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов», — сказано в сообщении.



23 мая в Госпогранслужбе сообщили, что в Ровенской, Житомирской и Киевской областях временно запрещено подходить к белорусской границе ближе чем на один километр.

23 июня глава Ровенской ОВА Виталий Коваль призвал жителей не пересекать белорусскую границу из-за подготовки провокации режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко. Там объявили, что с 1 июля украинцам разрешат «собирать ягоды» в ландшафтном заказнике Ольманские болота на территории Беларуси.

Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Президент Владимир Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



21 июня в Минобороны заявили, что на границе с Украиной сейчас находятся до 4000 белорусских военных и определенное количество российских войск.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. 22 июня в Беларуси объявили о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной.



Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для своих военных самолетов, белорусские инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.



«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь» – как и почему белорусы воюют за Украину https://www.youtube.com/embed/-4B1QsFars4

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