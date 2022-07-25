В Волынской области сбили два беспилотника: обломки одного из них повредили частные дома, есть погибший и раненые — глава ОВА 25 июля, 15:53 Украинские военные систематически сбивают беспилотники оккупантов вдоль линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В понедельник, 25 июля, в Волынской области сбили два беспилотника, обломки одного из них повредили частные дома, один человек погиб.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram.

«Военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице», — отметил он.

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Погуляйко добавил, что все обстоятельства устанавливаются.

Кому принадлежал беспилотник, пока не сообщается.

В конце июня в ходе проверки ситуации в северных районах Волынской области полицейские и нацгвардейцы обнаружили белорусскую военную форму, а также взрывчатку, оружие и наркотики.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.

Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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